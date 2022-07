Marieke over het sluiten van supermarkten vóór 00.00 uur: ‘ 24 uur per dag consumeren is niet gezond’

Column Een 9 voor weer dat dagelijkse leven bijna onmogelijk maakt? Lisanne ligt niet op één lijn met meteorolo­gen

Ik ben nog nooit in de hel geweest, maar de gevoelstemperatuur van afgelopen dinsdag – en vooruit, ook die van de rest van de week – gaf me een aardig inkijkje in hoe het daar zou kunnen zijn.

22 juli