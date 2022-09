Marieke over verkeersplateau’s van (600.000 euro) in Utrecht: ‘Wilma kan gasrekening daar 71 jaar van betalen’

FC Utrecht-supporters gewaar­schuwd: gaat het tegen Vitesse wéér mis, dan volgen er hardere straffen

Een lege Bunnikside of leeg uitvak in de Galgenwaard: dat hangt FC Utrecht boven het hoofd als supporters zich zondag weer misdragen tijdens de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Met deze waarschuwing komen burgemeester Sharon Dijksma, de politie en het Openbaar Ministerie na de serie ongeregeldheden van FC Utrecht-supporters. ,,Dit gedrag is onacceptabel en moet ophouden.”

