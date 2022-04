Marieke verslikte zich in haar koffie toen ze dit las: gratis biebpas voor kinderen bij Happy Meal

Politie haalt op meerdere plekken in de regio automobi­lis­ten onder invloed van de weg

Op meerdere plekken in de regio Utrecht zijn vannacht automobilisten van de weg gehaald, omdat zij reden onder invloed van alcohol of drugs. De politie in Vleuten-De Meern had haar handen vol aan een beschonken bestuurder die in de vangrail was geraakt, maar ook in Kamerik was het raak. Daar reed een automobilist op de verkeerde weghelft.

10 april