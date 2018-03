Mariniers Doorn verlaten massaal korps door verhuizing naar Vlissingen

Verlaten

Gezin

Als de vier geen andere passende baan vinden, is de consequentie dat ze moeten overnachten in Vlissingen. Maandag naar Vlissingen en op vrijdag terug naar huis. Koen: ,,Dan word ik een weekendvader en daar pas ik voor. En dat naast al onze oefeningen en missies in het buitenland, waarbij we ook niet thuis slapen. De relaties en het thuisfront worden op deze wijze steeds meer onder druk gezet. Denk bijvoorbeeld aan mijn rol binnen het gezin. Hoe kan ik een goede vader zijn als ik straks door de week structureel in Vlissingen ben?”

Dichterbij

Het liefst zouden ze in het midden van Nederland blijven werken. Vrijwel alle oefenterreinen zijn dichterbij. ,,De kazerne in Doorn is nu niet meer geschikt”, weet Sander. ,,Het is gedateerd en matig onderhouden sinds het besluit is gevallen om naar Vlissingen te gaan. Het klopt dat vakbonden het met ons eens zijn. Die willen ook dat we hier blijven. Ook al is de kans dat we in Doorn blijven misschien maar 0,1 procent, daar houd ik me wel aan vast in de hoop dat wij dit mooie beroep hier kunnen blijven uitoefenen. Misschien is de oplossing wel om alsnog in Doorn te blijven en te gaan investeren in de kazerne om zo de uitstroom te beperken.”