Mariska kreeg kanker tijdens haar zwangerschap, nu gaat het beter: ‘Maar de ziekte ligt altijd op de loer’

Het is mei 2016 als de Utrechtse Mariska de diagnose Hodgkin stadium II krijgt, oftewel lymfeklierkanker. Ze is op dat moment zwanger van een jongetje, dat tien dagen later geboren wordt en de naam Fynn krijgt. Ze schrijft veel in die tijd, wat in 2021 resulteert in het boek Bij jou weet je het maar nooit. ,,Ik heb er over getwijfeld omdat het zo persoonlijk is, maar heb er geen seconde spijt van”, zegt ze.