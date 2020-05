Marius Touwen, de man van 100 miljoen: ‘Ik ben trots op mijn succes en tegelijk schaam ik me dat ik zoveel heb’

Bokje 07530 is nog geen 24 uur op deze wereld, maar is nu al zijn leven niet meer zeker

13:16 Schattig zijn ze, de lammetjes van geitenboer Ton van Wolfswinkel uit Maarsbergen. Maar nummer 07530 heeft pech. Hij is een bokje en daar is nu, in coronatijd, ophef over. Ze geven geen melk, zijn daarom overbodig en gaan heel jong in grote aantallen linea recta naar de slachterij en eindigen ze als diervoer. Of heeft dit bokje mazzel?