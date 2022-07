Markt op het Vredenburg? Tot honderd jaar geleden stond het plein vol met koeien

column Lisanne had drie goedgehu­meur­de schilders over de vloer: ‘WILLEN. JULLIE. KOFFIE?’

Het was stil in mijn huis, een serene rust, die nog serener leek toen die eenmaal voorbij was, doordat om 08.00 uur ’s ochtends de bel ging, drie goedgehumeurde schilders binnenstapten en er in no time een schuurmachine klonk die niet van ophouden wist. De jaren oude, half afgebladderde verf werd van mijn kozijnen gehaald.

8 juli