‘Marktplaatsmedewerker’ die waarschuwde voor hack bleek zelf hacker: tientallen mensen opgelicht

De oplichting verliep volgens de officier van justitie ‘geraffineerd’. Ene ‘Mark van de Water’ van Marktplaats belde met mensen met de waarschuwing dat hun account op de verkoopsite gehackt was en gereset moest worden. Daarvoor moesten ze een verificatiecode naar hun telefoon laten sturen en die vervolgens hardop voorlezen aan ‘Mark’.

Geruïneerd

Slachtoffers werden in het hele land gemaakt, onder meer in Veenendaal, Amersfoort, Assen, Enschede, Rotterdam en Den Haag. De gevolgen waren soms groot: zo kwam een van de slachtoffers van een hack publiekelijk te boek te staan als oplichter. En zag een ander zijn Marktplaatshandel in cd’s geruïneerd: al zijn advertenties bleken te zijn weggegooid. En dan waren er de tientallen mensen die iets kochten, maar nooit geleverd kregen. Uiteindelijk deden 57 mensen aangifte van fraude.