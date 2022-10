Marokkaanse naam zorgt niet voor minder ‘kans’ op bezichtiging van huis, maar daarna gaat het soms nog mis

Hij leert Nederlands in Houten, maar ook dan is de oorlog in Oekraïne nooit ver weg voor Arten (9)

Arten is een Oekraïense jongen van 9 jaar oud. Hij is leergierig en gaat graag naar school. Maar omdat hij de taal niet goed spreekt, is het lastig meekomen in zijn klas. Daarom gaat Arten nu naar het Taalatelier in Houten, dat maandagochtend officieel werd geopend.

10 oktober