Martje zamelde ruim een ton in na tramdrama: ‘Zó je kind verliezen, dat moet de hel zijn’

Zeistenaar krijgt werkstraf voor poging tot mishande­len agent, advocaat snapt het niet

17:55 Een 30-jarige man uit Zeist is vandaag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf voor een poging tot zware mishandeling van een agent in Utrecht. Zijn advocaat spreekt van een ‘onbegrijpelijke beslissing’ en gaat in beroep tegen het besluit.