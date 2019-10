Mary (60) zet haar verlamde man op straat: ‘We kunnen niet meer’

Vijf jaar niet douchen, vijf jaar geen privacy. Gerard (69) woont sinds zijn ongeluk in de woonkamer in hun huis in Vleuten omdat er maar geen aangepast huis voor hem beschikbaar is. Zijn hopeloze vrouw Mary (60) vindt het tijd voor actie en zet al zijn spullen op straat. „Ons gezin is ongelooflijk ontwricht geraakt.”