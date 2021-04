Mascha (46) is misschien wel de positiefste Nederlander die er is, ze kreeg er zelfs een prijs voor

Als eerbetoon klinkt zaterdag Paradise by the Dashboard Light vanaf de Dom

23 april Though it’s cold and lonely in the deep dark night, I can see paradise by the dashboard light. Duizenden hebben dit nummer van Meat Loaf uit 1978 meegebruld. Zaterdag kan dat weer, als beiaardier Malgosia Fiebig op het Dom-carillon een eerbetoon brengt aan Jim Steinman, schrijver en componist van het nummer.