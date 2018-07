‘Mauro’ valt al jaren meisjes lastig in Utrecht en ver daarbuiten

in de buurt Hier in Utrecht kijk je het WK Voetbal

15:33 Zondag weten we wie de winnaar is van het WK Voetbal: Frankrijk, België, Kroatië of Engeland. Met nog twee halve finales en een finale te gaan, wordt het vanaf nu écht spannend. En dan is het natuurlijk wel zo leuk om de wedstrijden samen met andere voetbalfans te kijken. Waar in Utrecht je het WK Voetbal kunt zien? Onder andere op deze plekken!