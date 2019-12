Máxima bezoekt kankerpatiënten in haar ‘eigen’ ziekenhuis: ‘Ze is lief, warm en belangstellend’

Dat Koningin Máxima tijdens zo’n ‘informeel werkbezoek’ precies weet waarvoor ze komt, hoeft geen verrassing te zijn, zegt medisch directeur Rob Pieters. ,,Het is de derde keer dat ze ons centrum bezoekt en sinds het begin wil ze goed op de hoogte blijven van hoe het hier gaat. Ze laat zich daarom een aantal keer per jaar informeren.’’



Zo’n zeshonderd kinderen in ons land krijgen elk jaar te horen dat ze kanker hebben. Een kwart van hen komt te overlijden. Allemaal kunnen ze voor behandeling terecht in het Prinses Máxima Centrum, dat vorig jaar officieel werd geopend door de koningin.



Ook vandaag was koningin Máxima er niet om slechts koffie te drinken. Pieters: ,,De samenwerking tussen zorg en welzijn was het onderwerp van vandaag. Dat is in samenspraak besloten. Kort en krachtig wil ze zich laten informeren. Dat is ze zo gewend.’’