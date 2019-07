Máxima draagt ring die Culemborgse haar cadeau gaf: ‘Dat kán niet, dacht ik’

„Daar moeten we wat mee, laten we een cadeautje voor ze maken”, dacht Van de Waal toen ze hoorde dat het koninklijk paar op bezoek kwam in Culemborg. Ze koos voor echte Culemborgse thee uit haar koffie- en theewinkel ‘Thee Zusje’ en een ring van het merk IXXXI, die wordt verkocht in de tegenoverliggende cadeauwinkel van Van de Waal: Kado Tante. De vertegenwoordigster van het merk van de ring was toevallig net in de winkel en samen met haar schatte Van de Waal de ringmaat van de koningin in.



„Het leuke aan deze ringen is dat je ze zelf kunt samenstellen. Nu ken ik de sieradeninboedel van Máxima niet bepaald uit m’n hoofd, dus deed ik het op gevoel. Máxima is elegant en modieus, daarom koos ik voor de smalle variant van de ring. Een wit middenstuk van keramiek, de buitenranden in rood en blauw van zirkonium. Het moest sprankelen, maar tegelijk ook rustig zijn.”



Op de dag van het bezoek van het koningspaar gaven ze het cadeau af bij iemand die de cadeautjes aannam. Want ja, dicht bij het koningspaar kon je niet komen. Van de Waal dacht dat ze nooit meer iets van de ring zou vernemen. „Dat komt toch nooit aan, dacht ik.”