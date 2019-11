MBO-stagiairs krijgen vanaf volgend jaar evenveel betaald als HBO- en WO-stagiairs bij gemeente Utrecht

Geen date via Grindr, maar bont en blauw geslagen door overval­lers

5 november Een 47-jarige man uit Soest die afgelopen zomer in Bilthoven werd beroofd en in elkaar geslagen, is in de val gelokt via een dating app voor homoseksuele mannen. In het programma Opsporing Verzocht was vanavond een reconstructie te zien van de brute overval.