McDonald’s bezorgt alleen in centrum, anders zijn de frietjes koud

McDelivery, zo heet de thuisbezorgdienst van McDonald’s die vanaf volgende week dinsdag van start gaat in Utrecht. Ze bezorgen vooralsnog alleen in de binnenstad. Anders worden de frietjes koud afgeleverd.

De bezorgdienst werkt vanaf de McDonald’s aan de Lange Viestraat en de Oudegracht. McDonald’s wil voorkomen dat klanten slappe frietjes en lauwe hamburgers krijgen en daarom wordt er niet in de wijken buiten het centrum bezorgd.

Bezorgdienst UberEATS gaat de bezorging van McDonald’s voor zijn rekening nemen. De klant betaalt tweeënhalf euro extra. ,,In een cirkel van 1,5 kilometer rond de Oudegracht en de Lange Viestraat gaan we bezorgen’’, zegt woordvoerder Eunice Koekkoek van McDonald’s Nederland. Binnen de afstand van die cirkel kunnen de bezorgers van UberEATS garant staan voor de kwaliteit van de bestelling.

Bestelling

McDelivery streeft ernaar om de bestellingen binnen twintig minuten bij de klant te bezorgen. Dat wil niet zeggen dat de frietjes, hamburgers of ijsjes dan ook twintig minuten in de zak of bezorgtas van de koerier zitten. ,

,De kwaliteit is leidend’’, zegt Koekkoek en ze legt uit hoe dat in zijn werk gaat. Om het warm te kunnen bezorgen, begint de bereiding pas als de koerier zich op 3 minuten van het restaurant bevindt. De McDonald’s medewerkers krijgen dan automatisch een seintje via de smartphone van de koerier. Friet, milkshakes en ijsjes worden pas bereid als de bezorger aangekomen is. Elke koerier neemt ook slechts één bestelling mee.

Warmte-tas

De bestelling is op die manier ongeveer tien minuten ‘oud’ als hij bij de klant arriveert. Het eten en de drankjes gaan geseald in een warmte-tas. Op de deksels van de bekers cola en milkshakes gaan strips.

Als de McDelivery naar wens verloopt, kan deze uitgebreid worden naar andere McDonald’s-restaurants in de stad of in de regio. Maar daar kan Koekkoek nu nog niets over zeggen.