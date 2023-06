McDonalds opent ‘omkleedruimte’ in Hoog Catharijne tijdens Utrecht Pride: ‘Willen de community steunen’

Ook zonder Alberto Stegeman durft Jerry te stellen dat bedelaars in Utrecht bij georgani­seerd groepje horen

De eerste keer dat ik in de binnenstad een jongeman op de stoep zag zitten met een stuk karton waarop stond dat hij honger had, was ik even van slag. Je hebt bedelaars in soorten en maten. De meeste schooien om een muntje ‘voor de nachtopvang’. Dat is niet een heel overtuigend argument als je weet dat de bedelaar in kwestie in een hostel woont.