ME ontruimt gekraakte watertoren in Utrecht: 7 arrestaties

VideoDe ME heeft aan het eind van de middag de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht ontruimd, nadat die eerder op de dag was gekraakt. Zes krakers werden geboeid afgevoerd, één zevende persoon werd gearresteerd na een opstootje in het publiek.

De watertoren werd rond twee uur vanmiddag gekraakt. ,,Het is nu zeven jaar geleden dat het kraakverbod inging en we willen benadrukken dat er nog steeds niks veranderd is aan de woningnood. Het is zelfs nog erger geworden”, licht Tony toe. Hij voert het woord voert namens de krakers in de toren. ,,We hebben de watertoren gekozen, omdat wonen eigenlijk net zo belangrijk is als water. De toren staat al jaren leeg en er zijn geen plannen voor.”

Volledig scherm De politie ontruimt de door krakers bezette watertoren aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. © Sem van der Wal

Dat laatste blijkt niet te kloppen. Eigenaar Chris Visscher, die de monumentale toren in 2014 kocht voor 420.000 euro, staat van de zijlijn toe te kijken hoe de politie zijn watertoren ontruimt. Zijn idee om er zelf te gaan wonen, nog meer appartementen te realiseren en onderin horeca te laten vestigen, staat nog steeds overeind. ,,Het duurt alleen allemaal wat langer dan je van tevoren denkt.”

Hij heeft aangifte gedaan. ,,Ik vind het vooral heel erg zonde van alle gemeenschapsgeld die het kost om deze mensen er weer uit te halen. Ze maken ook van alles stuk, dus dat is gewoon niet handig. We gaan zo zien hoe het er van binnen uitziet.”

Volledig scherm De ME zaagt de deur open. © AD

De ME heeft op dat moment al de deur opengezaagd om de toren binnen te kunnen gaan. De krakers worden er een voor een uitgehaald. ,,People for profit”, roept de eerste met gebalde vuist in de lucht. Het is dezelfde tekst die sympathisanten op een spandoek hebben gezet, die ze in het publiek trots omhooghouden. Ze juichen hun medekrakers luid toe, iedere keer als er één naar buiten gehaald wordt. De meesten gaan gedwee mee. Geboeid: die vuist wil de politie niet nog een keer omhoog. Eén vrouw laat zich daar niet door weerhouden en steekt beide armen de lucht in, maar die worden ruw weer naar beneden getrokken.

Zo worden er zes krakers uit de toren gehaald. Het enorme spandoek met de tekst ‘fuck het kraakverbod’ dat aan de toren is gehangen, wordt weggehaald. Dan ontstaat er opeens een opstootje in het massaal toegestroomde publiek. Niet iedereen is daar op de hand van de krakers. Eén man wordt gearresteerd, voor belediging van de politie. Na het opstootje vertrekken de symphatisanten, de sfeer wordt ze te grimmig.

De watertoren werd al enkele keren eerder gekraakt. Eind 2014 voor de laatste keer. Toen vertrokken de krakers omdat de toren was verkocht en van eigenaar zou wisselen. Hij moest leeg opgeleverd worden, en de eigenaar had een kort geding aangespannen om de acht krakers eruit te krijgen.