ME ontruimt gekraakte watertoren

LiveDe watertoren op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is vanmiddag gekraakt en wordt ontruimd. De politie is overgegaan tot actie. De eerste krakers zijn in de boeien geslagen.

De ontruiming is in volle gang. Onder luid gejoel en gefluit van andere krakers heeft de politie de eerste deur open gezaagd. De eerste krakers komen met een gebalde vuist en opgeheven hoofd naar buiten. Eén van hen schreeuwt: 'people over profit'. Met een speciale politiehelikopter houdt de politie de toestand vanaf boven in de gaten. Ook de ME is op de been, politiehonden zijn uit de auto gehaald. De hele Amsterdamsestraatweg is inmiddels afgesloten.

De sfeer is grimmig. In het publiek, bestaande uit andere krakers, is een klein opstootje ontstaan. Eén iemand is gearresteerd.

Een aantal krakers klommen vanmiddag in de toren. Op de watertoren hangt een spandoek met de tekst 'fuck het kraakverbod'. Er is de hele dag al veel politie op de been. Vanmiddag hebben krakers zelfs vuurwerk naar beneden gegooid. De ingang naar de toren wordt geblokkeerd door agenten om krakers die buiten staan tegen te houden.

Spandoek

Een van de krakers buiten bij een groot spandoek: ,,Vandaag is het 7 jaar geleden dat het kraakverbod inging. Wij willen laten zien dat het kraken nog leeft. We hebben vandaag de watertoren gekraakt. Die staat al meer dan 15 jaar leeg. Nu willen we laten zien hoe onzinnig veel commotie ontstaat door het kraken van een leegstaand pand. Hoeveel politie erop afkomt, terwijl we hiermee eigenlijk niemand kwaad doen.''

Volledig scherm Er is veel politie op de been bij de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg. © AD

Volledig scherm Op de watertoren hangt een spandoek. © AD

De watertoren werd al enkele keren eerder gekraakt. Eind 2014 vertrokken de krakers van destijds omdat de toren was verkocht en van eigenaar zou wisselen. Hij moest leeg opgeleverd worden, en de eigenaar had een kort geding aangespannen om de acht krakers eruit te krijgen.