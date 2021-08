Medewerker drukt bijna 350.000 euro achterover: ‘Ik kan niet terugbetalen vanwege mijn gokverslaving’

Uniek, nul moorden in provincie Utrecht dit jaar: ‘Dat is deze eeuw nog niet voorgeko­men’

14 augustus Voor het eerst deze eeuw telde de provincie Utrecht nul moorden in de eerste helft van het jaar. Tot aan de dag van vandaag is er geen enkele moord gepleegd en dat maakt 2021 uniek. Toeval of is er meer aan de hand? ,,Dit is wel heel opmerkelijk in deze tijd.”