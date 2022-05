Medewerker sloopbedrijf jat honderden euro’s van bewoners explosieflat

Explo­sieflat-bewoner Rachid mocht eíndelijk zijn huis weer in: ‘Ik ben getraumati­seerd door die knal’

Bewoners van de flat in Bilthoven, die bijna een maand geleden werd getroffen door een gasexplosie, beleven emotionele momenten. Voor het eerst sinds de knal mogen zij dinsdag even hun woning in om wat dierbare spullen te pakken. ,,Het was moeilijk, maar ik ben blij dat ik er geweest ben.”

17 mei