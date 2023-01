Medewerker van loonbedrijf in Vianen vindt 150.000 euro aan cash, maar het blijkt nepgeld te zijn

De politie kwam het geld op het spoor na een melding van een medewerker van een loonbedrijf in Vianen. Deze was bezig met een inspectie van riolen, toen hij in de bosjes een aantal goederen aantrof. Het ging onder meer om een lachgastank, enkele levensmiddelen en maar liefst 150.000 euro aan cash.

‘Lucky day’

,,Ja, die dacht: het is mijn lucky day”, aldus een woordvoerder van politie Vianen. ,,Maar het papier was gewoon papier. Het watermerk ontbrak en het hologram klopte niet. Dus het was overduidelijk dat het nep was.” Wanneer en hoe het nepgeld in de struiken in Vianen is beland, is onbekend. Daar doet de politie onderzoek naar.