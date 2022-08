Medewerker vrouwengevangenis Nieuwersluis ontslagen na grensoverschrijdend gedrag

De medewerker was direct al de toegang tot de gevangenis ontzegd. Er is ook aangifte gedaan bij de politie, het slachtoffer krijgt nazorg. De vestigingsdirecteur van PI Nieuwersluis, Francesca Salamone, laat weten dat grensoverschrijdend gedrag onacceptabel is ‘en wij betreuren dat dit heeft kunnen gebeuren’.

Wangedrag aan orde van de dag

Vorige maand stelden meerdere ex-gedetineerden in het AD dat seksueel wangedrag aan de orde van de dag is in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Dit volgde op het nieuws in mei van dit jaar dat een 47-jarige gevangenismedewerker uit Amsterdam is opgepakt op verdenking van het misbruiken van drie vrouwelijke gevangenen in de PI Nieuwersluis.