Medewerkers ambulance volgen slingerend bestelbusje op A12, bestuurder onder invloed

column De avondklok werd een stabiele zekerheid in mijn onregelma­ti­ge bestaan

23 april Dit wordt geen ode aan de avondklok. Dat kan niet. Dat hoort niet. Want ze benauwde me, ze perkte me in, ze hijgde in mijn nek, ze gooide plannen om, ze legde mij, en zo veel anderen, aan banden. Ze deed mensen denken aan de Tweede Wereldoorlog – en om die vergelijking werden dan weer andere mensen boos. De connotatie die we hebben met de avondklok is in elk geval – logischerwijs – een onprettige.