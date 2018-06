Medewerkers in quarantaine na lek poliovirus in Bilthoven

Drie medewerkers van een bedrijf in Bilthoven dat poliovaccins maakt, moeten een week in quarantaine.

Tijdens de productie is gisteren een slang lek gegaan waar actief poliovirus in zat. Voor de medewerkers zelf leidt dat niet tot gezondheidsrisico's, want zij zijn gevaccineerd. ,,Ze kunnen niet ziek worden, maar wel besmet raken en het virus verspreiden'', legt directeur Jan-Eric Zandbergen van Bilthoven Biologicals uit.

De kans dat ze zijn besmet, is volgens het bedrijf zeer klein. Uit voorzorg zijn de medewerkers toch ondergebracht in een appartement in de buurt, waar ze voorlopig moeten blijven. Uit tests moet blijken of ze zijn besmet met de ziekte. Zandbergen verwacht pas begin volgende week de uitslagen. Hij vindt het 'heel vervelend' voor de betrokkenen.

Waardoor de slang kapot ging, wordt nog onderzocht. Volgens de directeur gebeuren dergelijke incidenten niet vaak. ,,Maar er gaan weleens dingen mis, het blijft mensenwerk. Juist daarom is het belangrijk dat we de procedures goed volgen.'' Polio verspreidt zich alleen via speeksel en ontlasting.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het misgaat bij Bilthoven Biologicals. Vorig jaar liep een medewerker al daadwerkelijk een poliobesmetting op. Ook toen is er tijdens het productieproces een lek ontstaan in een slang waar druk op stond. Het was toen voor het eerst sinds jaren dat er in Nederland weer een poliobesmetting opdook.