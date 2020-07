Medewerkers Utrechtse Kruidvat zijn met 28.000 volgers hit op TikTok: ‘Komen zelfs ‘fans’ naar winkel’

Culemborg­se fotografen brengen dagelijks leven met dementie in beeld: ‘Steeds meer mensen krijgen er mee te maken’

15:30 Het moet maar eens klaar zijn met onbegrip over dementie. In Culemborg maakten zes amateurfotografen een bijzonder project over mensen met dementie en hun partners. Dit weekeinde start de expositie in de Weeshuiskapel en verschijnt het boek Mijn leven [met dementie] in beeld.