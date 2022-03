Meer dan 100 bushaltes in de gemeente Utrecht kunnen toegankelijker worden gemaakt

De gemeente telt in totaal zo'n 600 bushalteperrons. Hoewel een groot deel van die perrons is opgehoogd en is voorzien van gidslijnen (looplijnen) zijn lang niet alle bushaltes toegankelijk genoeg. Zo ontbreken er bij veel haltes instapmarkeringen, sluiten gidslijnen niet aan, zijn obstakels onhandig geplaatst of loopt de halte niet naar een gidslijn in de omgeving. Vaak niet voldoende toegankelijk dus, voor mensen met een beperking.

Om die reden gaat de gemeente een deel van de bushaltes onder handen nemen. Daarvoor is 250.000 euro vrijgemaakt. Niet alle haltes worden per direct verbouwd, de gemeente heeft bekeken welke haltes drukker zijn of prioriteit moeten krijgen vanwege relevante voorzieningen in de buurt (winkels, zorginstellingen of crematoria). Daarnaast moet er vaak een flink deel van de straat op de schop voor het verbeteren van een bushalte, dus wordt er in sommig gevallen gewacht tot de volledige weg wordt aangepakt voor groot onderhoud of een herinrichting.