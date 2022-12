Meer dan 100 hindernissen en talloze parcours: Utrecht krijgt grootste klimpark van Nederland

25 jaar Leidsche Rijn: modderpoel werd wijk waar mensen gelukkig leven, zónder ‘eng nieuwbouw­ge­voel’

Nergens in Leidsche Rijn hangen slingers en ballonnen om het te vieren, maar het Utrechtse stadsdeel is zondag toch echt een beetje jarig. Het is op de kop af 25 jaar geleden dat toenmalig premier Wim Kok de eerste paal sloeg voor de eerste van - dacht men toen - 30.000 nieuwe woningen.

