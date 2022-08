Meer dan 5000 huishoudens in Maarssen zonder stroom door storing

De storing begon rond 19.30 uur. Na ruim twee uur was een deel van de storing verholpen, waardoor 2431 huishoudens in het getroffen gebied weer stroom hadden.

Op sociale media reageren meerdere bewoners verbolgen. Zo zou het vaker voorkomen dat delen van Maarssen zonder stroom komen te zitten. ‘Ik woon sinds mei in Maarssen en het is al de tweede keer. Dacht dat mensen overdreven toen ze zeiden dat Maarssen vaak last had’, schrijft iemand op Twitter. Volgens een andere bewoner is het al de vijfde keer in een jaar tijd dat de stroom uit valt.