Meer e-deelbakfietsen beschikbaar, maar de soortgelijke e-steps laten op zich wachten

Er rijden (en staan) in Utrecht momenteel zo’n honderd e-bakfietsen van het bedrijf Cargoroo om te delen. Ze worden veel gebruikt (elke bakfiets gemiddeld bijna eenmaal per dag) en er is vraag van bewoners uit deelbakfietsloze wijken.

Dat is voor de gemeente een reden om in het tweede kwartaal van dit jaar het aantal e-deelbakfietsen uit te breiden. Er komen er vijftig bij, die een plek gaan krijgen in de wijken Overvecht en Kanaleneiland. Ook in Leidsche Rijn komen meer bakfietsen die te huur zijn. Tenslotte komen er ook tijdelijk zes bakfietsen bij tijdens de werkzaamheden aan de westelijke stadsboulevard.

Welke regels er zijn voor deze deelbakfietsen staat in een eerder artikel en op de site van de aanbieder.

Andere ontwikkelingen:

- Utrecht gaat inwoners een probeertegoed van 40 euro aanbieden. Met dat tegoed kan met via de app Gaiyo een keer een deelvoertuig worden gehuurd. Het probeeraanbod is primair bedoeld om mensen voor een eerste keer op- of in een deelvoertuig te laten stappen.

- Er komt (voorlopig) gaan andere aanbieder van gewone deelfietsen in de stad, naast de NS, mede omdat verrommeling wordt gevreesd. De huidige marktpartijen kunnen namelijk niet voldoen aan een aantal essentiële spelregels. Mogelijk verandert dat in de toekomst.

- Utrecht stelt de beslissing over e-deelsteps nog een tijdje uit. De huidige e-deelsteps voldoen niet aan de regels. Per 1 januari 2023 wordt nieuwe wetgeving van kracht en er zijn bedrijven die dan alsnog hun opwachting willen maken. Aandachtspunten zijn onder meer onveilige verkeerssituaties en moeizame handhaving.

- In de Twijnstraat start een proef van 3 maanden met een op afstand reserveerbare plek voor laden en lossen (een zogenaamde smart zone). Het moet verkeersoverlast voorkomen en onder meer duidelijk maken of gebundeld goederenvervoer in de toekomst mogelijk is.

