Meer geschikte woningen nodig voor ouderen

Wat gebeurt er in Utrecht dit weekend?

6:00 Wie altijd al eens met echte archeologen in de aarde had willen wroeten, kan deze zaterdag zijn hart ophalen in Austerlitz. Daar, in Austerlitz Noord, wordt op dit moment de laatste kans gegrepen om de plek waar ooit een groot legerkamp van Napoleon was, te onderzoeken op archeologische vondsten. Daarna komt op deze plek een nieuwbouwwijk. Vandaag is er een open dag. Er zijn vondsten te zien, demonstraties met soldaten te paard, er is uitleg over omgaan met een sabel te paard en je kunt dus de archeologen een handje helpen. Van 11.00 tot 16.00 uur nabij Weideweg 44.