Meer mensen lid van bibliotheek, maar minder boeken geleend

Column Een Milka-reep die niet in de tas zat

6:52 De caissière van het supermarktje in het historische stadshart van Dubrovnik had naast zich een Milka-wikkel liggen. En juist toen ik mijn boodschapjes op de band legde, zag ik haar het scanapparaat snel over de streepjescode van de chocoladereep halen. Toen we buiten de bon controleerden, bleek er inderdaad een paarse reep op te staan die niet in de tas zat.