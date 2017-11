Meer ruimte voor bierkraampjes en foodtrucks in Utrechtse parken

Er komen meer mogelijkheden voor horeca in de Utrechtse parken. De gemeenteraad wil dat het verouderde standplaatsenbeleid wordt aangepast. Dit maakt de weg vrij voor bierkraampjes of foodtrucks in onder meer het Wilhelminapark of Park Lepelenburg.

De Stichting Wilhelminapark, die strijdt voor het voor het behoud van het gelijknamige park, is niet blij. Zij vreest dat door de komst van horeca de druk op het spaarzame groen in de stad alleen maar toeneemt. Die druk is de afgelopen jaren door de komst van steeds meer evenementen enorm gegroeid, constateren zij.

Biertje

De mogelijkheid om ook in de Utrechtse parken een biertje te kunnen pakken, is afkomstig van Student en Starter. ,,Als je in het park zit, heb je weleens zin in een biertje of een zak friet. Tot nu toe was dat amper mogelijk’’, aldus lijsttrekker Tim Homan. Afgelopen donderdag diende de fractie in de gemeenteraad de motie ‘Pils in het park’ in. Die kreeg de steun van een nipte meerderheid.

Volgens Homan is het zeker niet de bedoeling bij mooi weer elke dag of ieder weekend de stadsparken vol te zetten met bierkramen of mobiele eettenten. ,,Het gaat ons erom dat de mogelijkheid er is, zodat de bezoekers niet altijd hun eigen eten en drinken hoeven mee te nemen, maar een biertje in het park kunnen pakken.’’ Homan denkt aan bijvoorbeeld drie standplaatsen per park.

Quote Als je in het park zit, heb je weleens zin in een biertje of een zak friet Tim Homan

Zwerfvuil

Voorzitter Michiel Wijn van de Stichting Wilhelminapark ziet de komst van meer horeca naar de Utrechtse parken met lede ogen aan. ,,De parken worden nu al intensief belast. De druk wordt alleen maar groter.’’ Doorn in het oog van de stichting is het zwerfvuil na afloop van een zonnige dag met een bomvol park. Wijn: ,,Je zou eens moeten informeren hoeveel duizenden kilo’s vuil de gemeente opruimt na afloop van een warme dag.’’

Volgens Wijn is het Wilhelminapark een gewilde locatie voor evenementen. Hij wijst erop dat het park aan het oostkant van de stad al een restaurant met terras heeft. ,,We willen het park behouden als monumentaal stadspark.’’