Meer ruimte voor Slachtofferhulp in proces tegen Utrechtse tramschutter Gökmen Tanis

Dat heeft de Utrechtse rechtbank bepaald. De rechtbank reageert daarmee op een brief van een deel van de nabestaanden. ‘De vorige zitting is er vanwege de te beperkte zitcapaciteit binnen de rechtszaal een keuze gemaakt om bepaalde personen niet toe te laten tot de zittingszaal waar het proces daadwerkelijk plaatsvindt’, zo stelden ze. ‘Dat heeft er de laatste keer toe geleid dat onder meer de casemanagers van Slachtofferhulp Nederland niet werden toegelaten.’

Volgens advocaat Sébas Diekstra kan dat niet de bedoeling zijn. Hij stelde de brief op namens René Verschuur, de vader van de doodgeschoten Roos Verschuur. Daarmee wordt vooruitgeblikt naar begin maart, wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Tanis is. In een zittingszaal met meer zitcapaciteit zou volgens hem ‘recht gedaan worden aan alle slachtoffers en nabestaanden en waarbij zij ook de ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben.’

Veiligheid

Een grotere zittingszaal zit er echter niet in. ‘Het gerechtsbestuur vindt het zeker in deze zaak, die in eerste instantie enorme impact heeft op nabestaanden en slachtoffers, maar ook op de inwoners van de stad Utrecht, belangrijk om de zaak te behandelen in de stad waar de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden’, zo is te lezen in een verklaring. ‘Er zijn geen veiligheidsaspecten die het noodzakelijk maken om naar een extra beveiligde zaal uit te wijken, en ook zittingszalen bij andere gerechtsgebouwen hebben een beperkte capaciteit voor partijen en publiek.’