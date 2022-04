Meer vrouwen dan mannen en geen enkele MBO’er: dit is de nieuwe gemeenteraad van Utrecht

Burgemeester Dijksma had woensdag op de vrolijke installatiebijeenkomst met familie en vrienden van de op hun paasbest geklede raadsleden, waarschuwende woorden voor de nieuwkomers onder de 45 raadsleden. Ergens in de komende raadsperiode komt het moment waarop ze zich zullen afvragen: Waar ben ik aan begonnen? ,,Het trieste lot van een volksvertegenwoordiger is dat je je helemaal het schompes werkt, maar ondanks al die inzet karrenvrachten gemopper en kritiek over je uitgestort krijgt’’, aldus Dijksma. Maar, haastte ze zich te zeggen, dat is het allemaal waard. ,,Het is een prachtig vak.’’