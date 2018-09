Meerdere agenten onwel in Utrechtse Berkelstraat door nog onbekende stof

Toen & Nu Vroeger, toen alle scholen in Overvecht geel en H-vormig waren

15:46 ‘Zomaar een school in Overvecht’ staat er onder de foto van toen. Nou is dit toevallig de basisschool aan de Wezerdreef, maar het had net zo goed een van de tientallen andere scholen in de wijk kunnen zijn. Tot tien jaar geleden zagen alle scholen in Overvecht er precies zo uit.