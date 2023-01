Meerdere bomen omgevallen in Utrecht, waaronder grote es op Catharijnesingel: ‘Zonde hè?’

De es viel op donderdagochtend om, hoe laat precies is niet bekend. De gemeente zette het gebied rondom de boom enige tijd af, waardoor het voetpad slechts gedeeltelijk begaanbaar was. De boom, die ter hoogte van het standbeeld van verzetsstrijder Truus van Lier stond, werd later op de dag in grote stukken gezaagd en in delen langs beide kanten van de weg gelegd.

Volgens een buurtbewoonster die 's middags met haar hondje door de buurt wandelt, was de boom vanochtend vroeg al omgevallen. ,,Mijn man zag ‘m toen al liggen. Zonde, hè?’', zegt ze. ,,Als ‘ie net de verkeerde kant op was gevallen hadden ze daar bij die woningen wel een probleem gehad. Ook wel weer indrukwekkend, zo’n oude boom.’’

Meerdere bomen

Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er vanochtend meerdere bomen in de stad omgevallen. Waar precies kon zij niet zeggen. ,,Dat lijkt met de storm te maken te hebben, maar we onderzoeken altijd of er niet nog een andere oorzaak is. De boom wordt dus nog onderzocht. Er zijn in ieder geval geen gewonden gevallen en er is geen schade aan de omgeving.”