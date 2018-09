Meerdere mensen onwel in Utrechtse Berkelstraat, oorzaak nog een raadsel

,,Het is heel vreemd allemaal. De lucht komt in vlagen voorbij en is er op de ene plek wel en de andere plek niet’’, weet Jody. ,,Een heel nare en onverklaarbare lucht.’’ Buurtbewoners weten niks over eventuele werkzaamheden in de buurt en hebben verder ook geen bijzonderheden opgemerkt de laatste tijd. Zij hebben geen enkele verklaring voor de onbekende prikkende lucht.



,,Gelukkig zit het RIVM in Bilthoven, dat scheelt’’, stelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio, die uitlegt dat tenminste twee uur nodig is om de eerste resultaten van de metingen te weten. Hoewel de straat enkele uren afgesloten is, is geen moment sprake geweest van gevaar voor de volksgezondheid stelt de woordvoerder. ,,Want eenmaal buiten zijn de klachten snel weer over.’’