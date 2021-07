Meervoudig gehandicapte Sep (13) mag ineens zwembad niet meer in: ‘Regel is regel’

Dit winkelcen­trum schittert in nieuwe AH-reclame: ‘Ze zijn uren aan het filmen geweest’

16:00 Na Houten is nu ook Nieuwegein ontdekt door de reclamemakers van Albert Heijn. De AH-vestiging in het kleine winkelcentrum Hoogzandveld maakt z’n debuut in tv-spotjes voor de grootgrutter. Maar waarom is juist hier gefilmd? En welke rol speelt een stad als Utrecht eigenlijk in tv-reclames?