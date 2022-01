Meest vertederende verkeersbord van Nederland gestolen: ‘Breng het terug, je krijgt geen straf’

Wat waren ze trots op hun egeltjesborden. Charlotte Olthof-Juta en haar man René. In oktober hingen zij de borden op in hun straat Park Arenberg en aan de drukke Blauwkapelseweg. ,,De borden toverden bij iedere voorbijganger een glimlach op het gezicht. Dat kunnen we in deze tijden goed gebruiken. Daarom is het zo zonde dat ze zijn gestolen.”