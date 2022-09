Mega boekenmarkt en bekende auteurs op bezoek: dit is er in Utrecht te doen tijdens literatuurfestival

Column Jerry stelt als bezorgde burger voor álle reclame te verbieden: ‘Laat Utrecht geen Madeira worden’

Tijdens een rondje Singel eerder deze week constateerde ik een forse overtreding. Op een reclamezuil aan de Mariaplaats was een affiche zichtbaar waarop een reisorganisatie adverteert met de reisbestemming Madeira. Volgens het reisbureau is Madeira ‘van iedereen.’ Portugal zal beslist bezwaar maken tegen die stelling, want hoewel het eiland ruim 800 kilometer buiten de Iberische kust ligt, behoort het tot een autonome regio binnen dat land.

