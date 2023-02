Megadiefstal in muziekstudio van Jordi, ook Kensington-muzikant is gitaren kwijt

Bijzonder: óók de brand in de Utrechtse busstal­ling is nagebouwd met Legosteen­tjes

De grote brand die in januari twaalf Utrechtse bussen verwoestte, maar dan nagebouwd in piépkleine Legosteentjes. De mannen van ‘Incidentencity’ stellen het bouwwerk dit weekend tentoon op de Modelspoorbeurs in Houten. Ook de ravage die een gasexplosie in een Bilthovense flat aanrichtte, is te bewonderen.

11 februari