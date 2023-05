Meisje (10) dat in elkaar werd getrapt door twee mannen bang om naar buiten te gaan: ‘Is heel angstig’

Bomen en restmateri­aal Dom vormen kunstwerk in Maximapark: ‘Het was voor mij een doorn in het oog’

Zes bomen en restmateriaal van de Domtoren. Maak daar maar eens kunstwerk van. Beeldend kunstenaar Paul de Kort (61) ging de uitdaging aan. Zijn nieuwe kunstwerk, dat onderdeel is van het project Van Dom tot Steengoed wordt op 7 juli in het Máximapark onthuld. De Kort vertelt over de weg die hij en de platanen hebben afgelegd.