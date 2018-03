Meisje (13) komt onder betonnen plaat tijdens spelen en raakt zwaargewond

Ze was met twee vriendinnetjes aan het spelen in een fietsenhok. Hier is de betonnen plaat op haar terecht gekomen. Ze heeft daarbij een ernstige hoofdwond opgelopen. De brandweer was met zwaar materieel ter plaatse om het meisje te bevrijden. Ze is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd onder begeleiding van een arts van de traumaheli.

Politieagenten vingen de andere kinderen op en brachten ze later naar het bureau voor verhoor.