Meisje (13) uit Utrecht weer terecht na tweede ‘urgente’ vermissing in korte tijd

Wijkse voetbal­club CDW in rouw na overlijden Hennie (65) aan coronavi­rus

15:19 Voetbalvereniging CDW in Wijk bij Duurstede is in rouw gedompeld. De clubvlag hangt halfstok. Hennie Haverkort, een van de trouwste leden en lid van verdienste, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij krijgt een indrukwekkend en emotioneel eerbetoon.