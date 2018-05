Leerlinge uit Wijk bij Duurstede overleden aan infectieziekte, GGD waarschuwt klasgenootjes

Een 14-jarig meisje uit Wijk bij Duurstede is zondagmorgen overleden aan de infectieziekte meningokokken. Haar klasgenoten van havo 2 en alle andere leerlingen van het Revius Lyceum zijn per brief op de hoogte gebracht van de oorzaak van haar overlijden.

Quote We hebben geen signalen van grote onrust gekregen, maar er leefden wel veel vragen directeur Sven Baijens Haar klasgenoten zijn gevraagd alert te zijn op klachten die er op kunnen wijzen dat ze ook besmet zijn, al is die kans volgens de GGD uiterst klein. De gezondheidsdienst heeft op verzoek van de school de brief opgesteld, omdat een aantal ouders met vraagtekens bleef zitten na het overlijden van het meisje.



,,We hebben geen signalen van grote onrust gekregen, maar er leefden wel veel vragen’’, zegt directeur Sven Baijens van ‘Revius Wijk’. ,,De vragen zijn doorgespeeld aan de schoolarts, die ze weer heeft doorgegeven aan de collega’s van infectieziektenbestrijding.’’

Koorts

In de brief staat dat klasgenoten die bepaalde klachten krijgen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van de meningokokkenbacterie, zich bij de huisarts moeten melden. Dan gaat het onder meer om plotselinge hoge koorts, sufheid, misselijkheid of een zeer stijve nek.

Volgens Putri Hintaran, arts infectieziektenbestrijding van de GGD, blijft de kans klein dat andere leerlingen besmet zijn of ziek worden. ,,Ze moeten intensief contact met haar hebben gehad en dan nog is het de vraag of ze besmet zijn. Zo’n 10 tot 20 procent van de bevolking draagt de bacterie met zich mee zonder ooit ziek te worden. Je wordt meestal pas ziek als je afweersysteem niet meer op orde is.’’ Waarom dit meisje specifiek ziek is geworden en overleed, kan ze niet zeggen.

Risicogroepen

In de regio Utrecht werd tot voor kort maandelijks hooguit één persoon met de meningokokkenbacterie ziek, dat liep in 2018 op naar één tot twee gevallen. Tegen het veel voorkomende type van deze bacterie, meningokokken C, worden kinderen al standaard ingeënt. Welk type de leerlinge uit Wijk bij Duurstede had, is nog niet bekend.