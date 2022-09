‘Meisje met ranonkels’ of de ‘Herderin met duiven’, Diakonessenhuis wil metershoge muurschildering

Samira brengt Marokkaan­se roots tot uiting in megagrote muurschil­de­ring in Utrecht: ‘Met vleermui­zen’

De Utrechtse illustrator Samira Charroud (28) is met een Marokkaanse vader en een Nederlandse moeder een kind van twee culturen. Dat is soms lastig, maar ook een fantastische bron van inspiratie. Dat komt tot uiting in de muurschildering die ze vanaf maandag in Kanaleneiland maakt.

