Meisje van 15 jaar na vermissing in Maarsbergen gezond aangetroffen

Een familielid bellen? Dat is door het slechte bereik in dit dorp bijna onmogelijk

Een robot loopt op de planeet Mars, beelden van overstromingen in Australië op je televisie, technisch is het allemaal mogelijk. Maar met een mobieltje een telefoontje naar een vriend of familielid plegen is in het noordwesten van Leersum onmogelijk. Tot grote frustratie van omwonenden.

