De profvoetballer van Cambuur Leeuwarden, in het verleden uitkomend voor FC Utrecht, had in de zomer van 2015 seks met een 14-jarig meisje. Hij zei niet te weten dat het meisje minderjarig was. Tegen drie andere verdachten werden ook werkstraffen geëist.

De zaak kwam aan het rollen in augustus 2015, toen de moeder van het meisje aangifte deed. Dat deed ze nadat haar dochter door de politie in een auto werd aangetroffen met Issa K. Beiden hadden op dat moment weinig kleren aan. In de telefoon van het meisje werden vervolgens door de politie verschillende chatgesprekken aangetroffen tussen het meisje en zes verdachten, die zeer expliciet van aard waren.

De officier van justitie nam het K. tijdens de zitting kwalijk dat hij seks had met een minderjarig meisje. ,,Hoewel de seks vrijwillig was, had hij moeten weten dat het niet kon. Het meisje werd als een willoos werktuig gebruikt.”

Volgens K. heeft hij slechts één keer seks gehad met het meisje. Die vond plaats in 2015. Hij vertelde de officier van justitie dat het destijds niet goed ging tussen hem en zijn vriendin. ,,Het is niet zo netjes van mij geweest.” K. zei dat hij niet door had dat het meisje minderjarig was. Hij zei haar ook alleen te kennen via chatgesprekken. ,,Ze zag er heel erg volwassen en oud uit. Ik heb er niet bij stilgestaan dat ze minderjarig kon zijn. Ik ben er heel erg van geschrokken toen ik hoorde dat ze minderjarig was. Ik heb hier heel erg spijt van.”

K. vertelde de rechter dat hij het gevoel heeft dat hij al veroordeeld is door de publieke opinie. ,,Op internet ben ik uitgemaakt voor pedo en ik heb bedreigingen gekregen. Gelukkig staat mijn club achter me. Ze hebben mijn kant van het verhaal gelukkig aan willen horen.”

Andere mannen

Tegen drie andere mannen werden werkstraffen geëist. Een 22-jarige man uit Amersfoort hoorde 240 uur werkstraf en vier maanden voorwaardelijke celstraf tegen zich eisen. Een andere Amersfoorter moet, als het aan de officier ligt, een werkstraf van 120 uur krijgen, plus drie maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Tegen een 20-jarige verdachte uit Hoogland eiste de officier van justitie 120 uur werkstraf. De verdachten hadden in de periode tussen 2013 en 2016 regelmatig seks met het meisje.